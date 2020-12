Francis Ford Coppola si sta preparando al grande ritorno: 'Voglio fare un film sul futuro'

A pochi giorni dalla rivelazione di un possibile Padrino 4, dal quale tuttavia ha preso le distanze, Francis Ford Coppola ha confermato la sua intenzione di voler continuare a procrastinare la pensione.

Nel corso di una recente intervista, Coppola ha ribadito con forza i suoi precedenti sentimenti riguardo a eventuali film futuri della saga del Padrino: se dovessero avere il via libera, lui non li dirigerà.

"Io e Il Padrino abbiamo chiuso. Ma non possiedo i diritti e la Paramount potrebbe decidere di fare altri film della saga. Io sento di aver concluso la mia trilogia. Ho altri pesci da friggere. Pubblicare un film è come seguire una squadra sportiva, sei sempre in pensiero e una volta che esce è un sollievo, nel bene o nel male".

Il regista però ha chiarito che non ha intenzione di abbandonare il cinema, anzi vuole "fare un film sul futuro". "Conoscete la citazione di Alfred, Lord Tennyson? 'Perché mi sono tuffato nel futuro, per quanto l'occhio umano potesse vedere, ho visto la visione del mondo e tutta la meraviglia che sarebbe stata...' Questo è il film che voglio fare. Si chiamerebbe Megalopolis", ha aggiunto. "Ho 81 anni, quindi spero di avere abbastanza anni per farcela. Voglio dare ai bambini di oggi una visione del futuro che sia bellissima. Una sorta di paradiso in terra, perché penso davvero che possiamo realizzarlo."

Coppola aveva già parlato di Megalopolis nel 2019, nel corso della promozione del Final Cut di Apocalypse Now. Staremo a vedere se riuscirà a concretizzare la sua visione del futuro.