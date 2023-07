Francis Ford Coppola pazzo di Barbienheimer: 'Una nuova età dell'oro per i cinema'

La notizia che non ti aspetti: mentre sta ancora lavorando duramente a Megalopolis, il suo nuovo attesissimo film, il leggendario regista Francis Ford Coppola si è preso una pausa dal montaggio per commentare il fenomeno di Barbienheimer.

Sorprendentemente, mentre rispondeva alle domande dei fan sulle sue Instagram Stories, l'autore ha espresso un parere non solo positivo ma entusiastico riguardo alla sfida box office tra Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan, dichiarando che a suo modo di vedere potrebbe rappresentare una nuova 'età dell'oro' per le sale cinematografiche. “Devo ancora vedere entrambi i film, ma solo il fatto che le persone stiano riempiendo le grandi sale cinematografiche per andare a vederli è una vera vittoria per il cinema. Sono davvero contento, perché si tratta di film originali non collegati ad altri titoli, non sono né sequel né prequel di qualcosa, sono dei veri 'pezzi unici' e le persone sono interessate davvero. La mia impressione è che potremmo essere sull'orlo di una nuova età dell'oro per il cinema, che è meraviglioso e illuminante solo se visto sul grande schermo."

Il regista premio Oscar, che lavora nel settore da più di cinquant'anni, dovrebbe tornare l'anno prossimo col suo attesissimo nuovo film Megalopolis, per il quale si mormora un possibile esordio a Cannes 2024.

Per altri contenuti, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Francis Ford Coppola su Instagram: il regista è sbarcato per la prima volta sui social proprio in vista della campagna marketing di Megalopolis.