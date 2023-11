Francis Ford Coppola omaggia Ridley Scott e Napoleon: il post social fa incetta di like

In vista dell'uscita di Napoleon di Ridley Scott nei cinema di tutto il mondo questa settimana, il regista Francis Ford Coppola è tornato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per rendere omaggio al collega e amico di lunga data.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'autore de La conversazione e Apocalypse Now ha scritto:

"Ho conosciuto Ridley Scott per la prima volta con il suo film d'esordio I Duellanti. Rimasi molto colpito e rendendomi conto che era mio contemporaneo cominciai a seguire il suo lavoro, che era a dir poco prodigioso. Uno dopo l'altro, realizzò film con stili e temi diversi: tutti ambiziosi e implacabili, film assolutamente fantastici come BLADE RUNNER, THELMA & LOUISE, ALIEN e BLACK HAWK DOWN. É stato perfino nominato cavaliere per il suo straordinario lavoro, ma gli dovrebbe essere assegnato un Ducato per la qualità eccezionale di questi risultati. Non ho mai avuto veramente modo di incontrarlo, a parte qualche telefonata per organizzare la svendita delle luci neon del mio ONE FROM THE HEART, che vivranno per sempre nel suo indimenticabile BLADE RUNNER. E MATCHSTICK MEN include un'altra grande prova del nostro Nicolas Cage! Sir Ridley in realtà è un paio d'anni più grande di me, ma la sua straordinaria produttività non è invecchiata grazie a opere come THE LAST DUEL e l'imminente sequel de IL GLADIATORE. Gli artisti ottantenni in grado di stupirci ancora a quest'età sono rari, mi viene in mente Giuseppe Verdi, ma dobbiamo tanto di cappello a Ridley. Sono entusiasta di vedere il suo nuovo film NAPOLEON in IMAX, e non ho dubbi che sia spettacolare!"

Napoleon uscirà in Italia dal 23 novembre: per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Napoleon.