Francis Ford Coppola non si ritira: 'Sto già lavorando ad un nuovo film dopo Megalopolis'

Proprio come Hayao Miyazaki, a quanto pare dopo un lungo periodo di inattività anche il leggendario regista Francis Ford Coppola ci ha ripreso gusto con il mondo del cinema.

Nel corso di una nuova intervista con Deadline, infatti, l'autore de La conversazione e Apocalypse Now ha rivelato che Megalopolis non sarà il suo ultimo film e che, anzi, ha già iniziato a lavorare ad un nuovo progetto, che ha definito 'più piccolo' rispetto al kolossal in arrivo quest'anno ma, come da tradizione, ancora una volta 'poco economico': "Il motivo per cui sapevo che Megalopolis era terminato è che, ad un certo punto, ho iniziato a lavorare su un nuovo film”, ha ammesso il regista dopo la presentazione ufficiale di Megalopolis di qualche giorno fa, risoltasi in un trionfo di fronte a familiari, amici e distributori interessati ad acquistare i diritti del film. “Non posso dire molto per il momento, salvo che non sarà affatto un progetto economico. Però sarà più piccolo di Megalopolis, certamente non lo definirei epico".

L'ultimo film di Coppola, il fin troppo sottovalutato horror Twixt, con Elle Fanning e Val Kilmer, aveva fatto parte di una 'trilogia di fine carriera' composta da Youth Without Youth del 2007 e Tetro, tutti progetti piccoli e con budget irrisorio. Con Megalopolis il regista ha voluto tentare un'altra super-produzione alla Apocalypse Now, ma a quanto pare tenterà un approccio diverso con il prossimo lavoro.

