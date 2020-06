Francis Ford Coppola nega le accuse di Winona Ryder: 'Ma di cosa parla?'

Nel corso di una recente intervista l'attrice Winona Ryder ha ricordato alcuni momenti dal set di Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, rivelando che il regista chiedeva agli altri attori di insultarla per farla piangere e valorizzare così la sua interpretazione.

Durante una recente intervista col Sunday Times, la Ryder ha insistito sul fatto che Keanu Reeves ha rifiutato le richieste del regista di abusarla verbalmente, ma Coppola adesso ha respinto tali accuse, negando di aver mai fatto tali richieste a Reeves, interprete dell'avvocato Jonathan Harker nel film del 1992.

Sebbene abbia ammesso di aver chiesto a Gary Oldman di sussurrare parole "malvagie e orribili" all'orecchio di Ryder, il regista 81enne ha dichiarato a People: "Penso che Winona sia un'attrice meravigliosa, ma l'incidente che ha descritto non è andato esattamente in quel modo e non so di cosa parli. Gridare o abusare delle persone non è qualcosa che faccio né come uomo né come regista".

Coppola ha continuato: "In questa precisa situazione, che ricordo chiaramente, ho incaricato Gary Oldman - nel personaggio di Dracula - di sussurrare parole improvvisate a lei e agli altri personaggi, per cercare di metterli a disagio. Non so cosa le sia stato detto, ma l'improvvisazione è una pratica cinematografica comune".

La Ryder ha fatto parlare molto di se recentemente: la star, infatti, ha anche ricordato alcune battute antisemite ricevute da Mel Gibson, ma anche in questo caso il diretto interessato ha rispedito al mittente le accuse.