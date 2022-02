Francis Ford Coppola su Megalopolis: 'Sarà un film da rivedere una volta all'anno'

L'ultima volta che si è parlato di Megalopolis nel 2021 venne riportato che Francis Ford Coppola voleva un cast da urlo per il suo progetto da sogno, ma adesso il leggendario regista ha finalmente svelato qualche dettaglio in più sul mitologico film che prova a realizzare da quarant'anni.

La trama non è esattamente la più intuitiva del mondo e riassumerla in poche righe è un compito arduo, al punto che lo stesso Coppola, parlando con GQ, si è vagamente incartato nel tentativo di spiegarla al giornalista che lo stava intervistando: "Megalopolis? Oh, la trama è molto semplice. La premessa è, beh, in pratica ... vorrei farti una domanda, prima di tutto: cosa ne sai del concetto di utopia?".

Dalle varie informazioni messe insieme nel corso degli anni, comunque, si può azzardare che Megalopolis sarà una storia d'amore ma anche un'indagine filosofica sulla natura dell'uomo, si svolgerà in una New York intrisa di echi dell'antica Roma e la sua portata e ambizione richiederà un budget stimato di $120 milioni. Coppola ha dichiarato che il suo sogno è quello di creare un film come La vita è meravigliosa di Frank Capra, ovvero un film che tutti vanno a rivedere una volta all'anno, per sempre. “A Capodanno, invece di parlare del fatto che rinuncerai ai carboidrati, vorrei che la discussione fosse incentrata su questa domanda: la società in cui viviamo è l'unica a nostra disposizione? Spero che il film incoraggi questa discussione. So che, più Megalopolis sarà un progetto personale, più sarà difficile finanziarlo. Ma allo stesso tempo potrebbe guadagnare soldi più a lungo, perché per i prossimi cinquant'anni il pubblico tornerà a guardarlo chiedendosi: ma di cosa parla davvero Megalopolis? Cosa significa?"

Nel frattempo, nella stessa intervista, Coppola ha attaccato Marvel, James Bond e Dune parlando dell'industria dei blockbuster di oggi.