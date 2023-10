Francis Ford Coppola definisce Martin Scorsese 'il più grande regista vivente'

Dopo aver svelato quanto spesso pensa all'Impero Romano con una risposta delle sue che è diventata virale sui social, il leggendario regista Francis Ford Coppola è tornato su Instagram per rendere omaggio all'amico di una vita Martin Scorsese.

L'occasione è stata quella dell'imminente uscita di Killers of the Flower Moon, che sarà nei cinema di tutto il mondo dalla prossima settimana (dal 19 ottobre in Italia con 01 Distribution) e che Coppola ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network per celebrare Martin Scorsese, definendolo il miglior regista vivente: "Il mio amico di lunga data Martin Scorsese ha un nuovo film in uscita questo mese, Killers of the Flower Moon. Martin è una persona meravigliosa e il più grande regista vivente al mondo. Il suo nuovo film soddisfa ad ogni livello."

Nonostante l'età, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola continuano la loro attività nell'ambito cinematografico: dopo Killers of the Flower Moon, infatti, Martin Scorsese ha in cantiere almeno altri due film, il nuovo progetto su Gesù e il thriller storico The Wager, progetto targato Apple TV+ e basato sulla storia di un vero ammutinamento del 1700 che dovrebbe riunirlo sia con Leonardo DiCaprio sia con l'autore di Killers of the Flower Moon, David Gran, che ha scritto il libro di non-fiction da cui il film sarà tratto. Dall'altra parte, Francis Ford Coppola sta preparando Megalopolis, il progetto di una vita le cui riprese si sono concluse qualche mese fa e che dovrebbe esordire a Cannes 2024.

Killers of the Flower Moon, lo ricordiamo, uscirà il 19 ottobre in Italia. Megalopolis non ha ancora una data d'uscita ufficiale.