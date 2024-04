Francis Ford Coppola conferma il suo nuovo film: scoprite trama e titolo

Megalopolis è in cerca di distribuzione, impresa che potrebbe rivelarsi molto più difficile del previsto, ma nel frattempo Francis Ford Coppola invece di farsi abbattere ha già iniziato a lavorare ad un nuovo film.

Ieri sera, al Plaza Theatre di Atlanta, c'è stata infatti una proiezione speciale di The Cotton Club, filmone del 1984 di Coppola un po' dimenticato: l'evento è stato anche una sorta di festa di compleanno per il regista, che domenica ha compiuto 85 anni. Dopo la proiezione, secondo le fonti presenti l'autore è rimasto sul palco per una sessione di domande e risposte con il pubblico, durata quasi due ore. Nel corso dell'intervento, oltre a rivelare che Venezia e Cannes si stanno contendendo la premiere di Megalopolis, il regista ha parlato anche del suo prossimo nuovo film, sollevando finalmente il velo di mistero che ha circondato il progetto nelle ultime settimane.

Si tratterà di un adattamento di The Glimpses of the Moon, romanzo di di Edith Wharton, e allo stesso tempo sarà “ispirato” al film L'orribile verità di Leo McCarey: entrambe le storie hanno a che fare con coppie sposate che si separano amichevolmente solo per scoprire che dirsi addio è molto più difficile di quanto pensassero inizialmente.

L'esistenza di un nuovo film di Coppola era stata confermata dal regista nei giorni scorsi, che però al momento dell'annuncio non aveva rivelato ulteriori dettagli: "Mi sono reso conto di aver definitivamente concluso i lavori su Megalopolis quando, un giorno, ho iniziato a lavorare ad un nuovo film" aveva detto a Deadline. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

