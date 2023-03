Francis Ford Coppola ha concluso le riprese del suo ultimo kolossal, Megalopolis

Proprio mentre veniva annunciato l'ultimo film di Clint Eastwood, dal set di Megalopolis arrivava la notizia della conclusione delle riprese dell'ultimo kolossal firmato da Francis Ford Coppola.

Il film ha annunciato la notizia sulla conclusione della produzione con un nuovo account Instagram ufficiale, sul quale è stata pubblicata una foto dal set di Megalopolis con un ciak da regista di dimensioni, beh, degne del titolo del film. L'ironia che domina lo scatto sembrerebbe un ultimo commento sulle voci che a gennaio scorso volevano una produzione nel caos, voci smentite categoricamente sia da Franci Ford Coppola che da Adam Driver: “L'ambiente di lavoro creato da Francis è fatto di concentrazione e ispirazione. Siamo nei tempi previsti, le nostre giornate sono impegnative e piene, e onestamente è stata una delle migliori esperienze sul set che abbia mai avuto", aveva dichiarato l'attore in risposta ai report sui guai di Megalopolis.

I rapporti iniziali hanno fissato il budget per Megalopolis oltre i 120 milioni, in gran parte finanziati personalmente dallo stesso Coppola. Il film sarà il primo lavoro dell'autore dal 2011, anno di uscita dell'horror surreale (e sperimentale) Twixt, con Val Kilmer e una giovanissima Elle Fanning, ed è attualmente senza un distributore negli USA: ma con un cast che include Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito e Dustin Hoffman (tra gli altri) non ci vorrà molto prima che qualche studio decida di farsi avanti. Per quanto certamente non si tratterà di un film facile da distribuire: del resto la storia non è ancora molto chiara, con la premessa che vorrebbe il film ambientato in una New York City futuristica che un architetto è intenzionato a ricostruire come una megalopoli utopistica per aiutarla a risollevarsi dopo un disastro devastante.

Megalopolis non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.