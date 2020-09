Francesco Pannofino rivela: 'Forrest Gump è stato il doppiaggio più complicato'

Questa sera va in onda su Rete 4 Faccio un salto all'Avana, film del 2011 diretto da Dario Baldi, con protagonisti Enrico Brignano e Francesco Pannofino. Proprio la star di Boris ha di recente rivelato di aver incontrato non poche difficoltà nel doppiaggio di Forrest Gump, l'iconico personaggio interpretato da Tom Hanks.

Nella sua carriera Pannofino ha avuto quasi un centinaio di volti, è passato impavidamente da George Clooney a Denzel Washington, da Kurt Russell a Philip Seymour Hoffman, da Daniel Day-Lewis ad Antonio Banderas per citarne solo alcuni. L'impresa che però più di ogni altra lo ha messo a dura prova è stata la voce di Forrest Gump.

"Forrest Gump è stato parecchio complicato. Prima di tutto perché non avevo l’esperienza che ho adesso, ma soprattutto perché quel personaggio nella versione originale aveva due peculiarità forti: parlava con un handicap fisico e contemporaneamente con l’accento dell’Alabama. È difficile riportarlo in italiano, come lo fai? Non puoi scegliere un dialetto, te lo immagini Forrest Gump che parla in genovese".

L'attore noto soprattutto per la parte di Renè Ferretti ha poi aggiunto: "Prima di darmi quel ruolo mi fecero tre provini. Io decisi di puntare tutto sulla difficoltà fisica e funzionò. Non fu semplice, però credo che sia venuto bene".

Per noi sarebbe impossibile immaginare una voce di Forrest Gump diversa da quella di Pannofino. Oseremmo dire addirittura che gran parte della popolarità del film in Italia derivi dalla sua eccezionale capacità di doppiaggio di un personaggio tanto complesso. Intanto Francesco Pannofino è tornato su Netflix con un nuovo film intitolato La partita. Se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, date un'occhiata alla nostra recensione.