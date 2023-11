Francesco Pannofino compie 65 anni: 'I nostri doppiatori hanno una marcia in più'

Se per tutti è prima di ogni altra cosa il leggendario René Ferretti di Boris, Francesco Pannofino è comunque soprattutto una delle voci più riconoscibili e amate del doppiaggio italiano: l'attore che oggi spegne 65 candeline è una vera e propria istituzione di quella che lui stesso ritiene la miglior scuola di doppiaggio al mondo.

Da Kurt Russell ad Antonio Banderas, passando per Mickey Rourke, Wesley Snipes, Robbie Coltrane e soprattutto George Clooney e Denzel Washington, Pannofino, che qualche tempo fa definì Forrest Gump il suo film più complicato, ha effettivamente di che essere orgoglioso della sua carriera da doppiatore: "Il doppiaggio è un mestiere complesso perché coniuga tecnica e recitazione. È necessario il talento, ma anche la capacità di interpretare le emozioni. I personaggi a cui sono più legato sono George Clooney e Denzel Washington perché sono cresciuto con loro avendoli doppiati sin dagli esordi della loro carriera" sono state le sue parole al riguardo.

Pannofino prosegue: "Negli anni mi sono reso conto i nostri doppiatori hanno una marcia in più rispetto a quelli stranieri. Questo perché gli italiani, pur di entrare nel personaggio, sono disposti a rinunciare alla propria personalità. Cosa che non fanno gli altri. E poi noi abbiamo una tradizione che è andata affinandosi sempre più negli anni". E voi, in quale ruolo l'avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti!