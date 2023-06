Francesco Nuti è morto: l'attore di Io, Chiara e lo Scuro aveva 68 anni

Francesco Nuti è morto: è di questi minuti la notizia della scomparsa dell'amatissimo amore e regista 68enne, la cui figlia Ginevra ha comunicato alla stampa l'accaduto ringraziando il personale sanitario responsabile delle cure del padre, da tempo in condizioni di salute precarie in seguito a un grave incidente occorsogli anni fa.

Classe 1955, Nuti ha vissuto una vita piuttosto travagliata: risale ai primi anni 2000 il tentato suicidio dell'attore due volte vincitore del David di Donatello, in seguito a una depressione che ne aveva causato il momentaneo allontanamento dal mondo del cinema dopo esser stato acclamato protagonista di film come Io, Chiara e lo Scuro, Casablanca, Casablanca e Tutta Colpa del Paradiso.

Vicino al ritorno sulle scene, nel 2006 un grave incidente casalingo ridusse il regista in fin di vita: la ripresa, dopo il coma e un'operazione alla testa causata dall'ematoma cranico, non sarà mai definitiva, con le sue condizioni che finirono per peggiorare definitivamente in seguito a una seconda caduta nel 2016.

Protagonista indimenticato di un cinema anni '80 fatto di commedie romantiche dal sapore agrodolce, Nuti fu colpito anche dal progressivo decadimento, nel cinema italiano, di quel genere del quale era stato uno dei massimi esponenti: anche ritiratosi e ormai semi-infermo, però, il regista Donne con le Gonne e OcchioPinocchio non è mai stato dimenticato dal mondo della settima arte, che per anni ha continuato a tener vivo il ricordo della sua opera.