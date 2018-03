rispetta i pronostici e si porta a casa la statuetta come miglior attrice protagonista per la sua performance indi. Per

La candidatura di Frances McDormand sembrava quella più papabile per la vittoria finale e le previsioni sono state rispettate in pieno. Nel film di Martin McDonagh, Frances McDormand interpreta il personaggio di una madre che noleggia tre manifesti fuori Ebbing, paesino del Missouri, per smuovere il lavoro della polizia e dello sceriffo, che a suo dire non avrebbe fatto abbastanza per cercare di scoprire il nome dell'omicida di sua figlia.