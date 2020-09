Frances McDormand: le 5 migliori prove della star di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Non dobbiamo presentarvela noi, Frances McDormand: l'attrice originaria di Gibson City è ormai una vera e propria istituzione in quel di Hollywood, grazie ad una credibilità acquistata negli anni a suon di interpretazioni che definire convincenti sarebbe un eufemismo.

Difficile che non lasci il segno, la nostra Frances: nel corso di una carriera ormai più che trentennale le interpretazioni degne di nota sono state un bel po', al punto da metterci in difficoltà nello scegliere quelle che per noi andrebbero indicate come le migliori cinque.

I riconoscimenti ricevuti possono sicuramente essere una buona guida in tal senso: va sicuramente citato, ad esempio, quel Mississipi Burning che nel 1988 valse a McDormand la prima nomination agli Oscar come Miglior attrice non protagonista. Sempre restando in orbita Academy viene naturale quindi fare un salto fino al 1996, anno in cui troviamo l'attrice in uno dei cult per eccellenza dei fratelli Coen, Fargo.

Facciamo un altro passo in avanti ed aggiungiamo alla nostra lista una punta di orgoglio italiano: in This Must be the Place, infatti, Paolo Sorrentino riuscì a valorizzare al meglio McDormand pur nei relativamente pochi minuti in cui la vediamo davanti alla cinepresa; discorso identico vale anche per uno dei film-manifesto di Wes Anderson, Moonrise Kingdom.

L'ultimo (non in ordine d'importanza) slot della nostra lista va poi ovviamente riservato a Tre Manifesti ad Ebbing, Missouri, che tre anni fa consacrò definitivamente (nel caso ce ne fosse bisogno) McDormand sull'altare di una Hollywood che difficilmente dimenticherà la meravigliosa interpretazione offerta nel film di McDonagh.

Quale di questi film avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti e non mancate di indicarci altre interpretazioni di Frances McDormand che secondo voi meriterebbero di essere ricordate! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.