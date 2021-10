France: al cinema il film perfetto se avete amato Lea Seydoux in 007 No Time To Die

Se avete amato Léa Seydoux in 007 No Time To Die, non possiamo che consigliarvi France di Bruno Dumont, nuovo film dell'acclamato autore francese disponibile in questi giorni nei cinema italiani.

Il film, presentato in concorso durante la 73esima edizione del Festival di Cannes e distribuito in Italia da Academy Two, racconta la storia di una giornalista televisiva celeberrima, France de Meurs (Léa Seydoux), trattata come una vera e propria diva dal pubblico: con i suoi mordaci reportage e il suo spirito avventuriero, France è una delle migliori nel suo campo e la più amata di Francia, con schiere di fan pronte a rincorrerla per la strada per un selfie o un autografo. La donna è la protagonista di focosi dibattiti politici, è la coraggiosa inviata nei più pericolosi teatri di guerra, e anche la vip di maggior successo da diversi anni a questa parte. Tutto cambia però quando si ritroverà coinvolta in un incidente stradale: da qui infatti si innesca una spirale di eventi che arresteranno la sua ascesa, portando la donna verso inattesi disastri professionali e personali.

Un'opera geniale sulle immagini e la società delle immagini, un'opera in cui, per Dumont, tutto è messa in scena e ogni luogo diventa un set in cui recitare una parte. L'aspetto sfrontatamente televisivo, poi, pare pensato per mischiare gli sguardi e confonderli.

