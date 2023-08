Fran Drescher suona la carica: 'Scioperi? Cultura dell'avidità deve finire'

Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori continua e i picchetti, ovviamente, diventano sempre più infuocati. Dopo che tantissimi volti noti di Hollywood hanno deciso di mettere la propria faccia a sostegno della protesta, la presidente del SAG-AFTRA ha preso di mira nuovamente i produttori.

Dopo l'attacco frontale di Bryan Cranston a Bob Iger, Fran Drescher la presidente del sindacato si è nuovamente scagliata contro i conglomerati produttivi, parlando di come la loro sete di potere abbia totalmente tolto senso al lavoro degli attori e degli sceneggiatori. "Non avrei mai immaginato che il mondo dello spettacolo, così romantico nei vecchi film degli anni '30 e '40 nel 2023, sarebbe stato effettivamente guidato da persone così avide e irrispettose verso gli artisti dello spettacolo" ha detto, parlando durante un'udienza del Consiglio di New York City.

"Sono persone che lavorano che vogliono semplicemente pagare l'affitto e mettere il cibo in tavola", ha detto Drescher, continuando a difendere la causa. “I miei membri vogliono le stesse cose per i loro figli che questi super-ricchi amministratori delegati vogliono per i loro" ha continuato. "Non calpesteremo o spremeremo i nostri mezzi di sussistenza in modo che possano avere un bell'aspetto per i loro azionisti", ha concluso chiedendo il motivo per cui i grandi produttori continuino ad ostruire le discussioni attualmente in corso con i sindacati.

