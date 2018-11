Fracture: Sam Worthington protagonista del nuovo thriller targato Netflix

Secondo quanto rivelato da Bloody Disgusting, Sam Worthington sarebbe stato ingaggiato nella parte da prodtagonista per il nuovo thriller targato Netflix intitolato Fracture.

Diretto da Brad Anderson, noto per aver diretto L’uomo senza sonno, Transsiberian e il recente Beirut proprio per Netflix, Fracture è stato scritto da Alan B. McElroy (Spawn, Wrong Turn) ed è prodotto da Paul Schiff, Neal Edelstein e Mike Macari. Le riprese della pellicola inizieranno alla fine di quest’anno, per una diffusione in streaming attesa per il 2019.

Worthington è noto al grande pubblico per il suo ruolo di Jake Sully nel blockbuster campione assoluto di incassi Avatar e riprenderà il ruolo anche nei successivi sequel diretti ancora da James Cameron e in arrivo nelle sale a partire dal 2020. L’attore è comparso anche in film come Somersault, Scontro fra Titani, Terminator Salvation e La battaglia di Hacksaw Ridge. Di seguito la sinossi ufficiale di Fracure.

Sinossi: Guidando attraverso il paese, Ray (Worthington) e sua moglie si fermano presso una piazzola di sosta lungo l’autostrada dove la figlia cadendo si rompe un braccio. Dopo una forsennata corsa all’ospedale più vicino e uno scontro con un infermiere, Ray è finalmente in grado di portarla da un dottore. Mentre la moglie e la figlia andranno al piano inferiore per una risonanza magnetica, Ray, esausto si addormenta su una sedia in sala d’attesa. Quando si sveglia il personale non ha più ricordi o familiarità con il fatto che la sua famiglia sia mai entrata in quell’ospedale.