Frozen 3: sogno o realtà? La parola a Josh Gad, interprete di Olaf

Dopo lo strabiliante successo di Frozen e Frozen II: Il segreto di Arendelle, in molti sperano in un terzo capitolo con protagoniste Anna ed Elsa e iniziano ad arrivare anche le prime teorie su Frozen 3... Ma cosa sappiamo davvero al riguardo? Si tratta di un sogno ad occhi aperti o di realtà? A darci qualche indizio l'attore Josh Gad.

Ai microfoni di PopCulture l'interprete dell'adorabile Olaf si è infatti avvicinato ai dubbi di milioni di fan, lasciando intravvedere, forse, una piccola finestra per i più fiduciosi:

"Non saprei, insomma, le cose stanno così: Frozen 2 non è stato realizzato fin quando non c'è stato un valido motivo per farlo. Non so se ci sarà mai un Frozen 3. Questo genere d'informazioni è ben al di sopra di quelle cui posso accedere, ma posso dire questo: c'è stato un momento in cui è stato possibile per questi personaggi tornare ad ispirare e infondere speranza ed è per questo motivo che io e la Disney abbiamo lavorato ai corti A casa con Olaf nelle ultime settimane. Come vedete non è necessario un terzo film per far sì che la saga di Frozen continui, ma stiamo a vedere! C'è sempre una storia che vale la pena raccontare e sono sicuro che Jennifer Lee e l'invincibile team delle animazioni Disney ne racconteranno una un giorno."



In effetti Gad ci ha visto lungo, poiché la Disney è effettivamente alle prese con nuovi progetti strettamente legati al franchise: il primo sarà un live-action sulla Regina delle Nevi, cui il personaggio di Elsa è ispirato, mentre il secondo sarà la docu-serie Into the Unknown: Making Frozen 2, con cui esploreremo i segreti dell'iperrealistica caratterizzazione in 2D dei personaggi.