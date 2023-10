Fox voleva cambiare la fine del capolavoro di Wim Wenders:'Pensavano avesse più successo'

Sono passati quasi quarant'anni dalla Palma d'Oro vinta da Wim Wenders a Cannes per Paris, Texas ma il finale del film continua a far discutere. Il regista ne ha parlato nel weekend ad una masterclass al Lumière Film Festival, confermando la propria decisione sulla conclusione del film, con la fuga di Travis (Harry Dean Stanton).

"Ero molto, molto convinto che il finale di Paris, Texas fosse giusto. Per me è stato un atto eroico da parte di Travis lasciare madre e figlio insieme. Sapeva di aver fatto così tanto male che non sarebbero mai riusciti a formare una famiglia mentre il figlio e la madre avevano buone possibilità di rifarsi una vita insieme se se ne fosse andato" ha dichiarato Wenders, che qualche mese fa definì nauseante lo stato attuale di Hollywood.



Tuttavia, 20th Century Fox ebbe delle resistenze sul finale:"Ricevetti una chiamata. Volevano proporre solo una cosa:'Non vogliamo cambiare nulla ma vorremmo aggiungere una scena finale in cui vediamo Travis piangere nella sua macchina. Non abbiamo nemmeno bisogno degli attori, solo di una macchina. Ci piacerebbe aggiungere un'inquadratura in cui vediamo l'auto fare un'inversione a U... siamo sicuri che il film avrà molto più successo'. Avevo già avuto questo conflitto con Harry che voleva assolutamente che il suo personaggio cambiasse direzione e lo avevo convinto che era meglio così. Anche a Cannes si rivolse a me e mi disse 'Vedi, avrei dovuto voltarmi'. Ho spiegato loro che non avrei mai aggiunto l'inquadratura anche se il film non sarebbe uscito. Mi lasciarono in pace ma da quel momento non fecero più molti sforzi con la distribuzione".



