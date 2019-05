La Fox stava sviluppando un mega-crossover Marvel nel 2011

Prima di Avengers: Endgame (ormai a meno cento milioni da Avatar), la Twentieth Century Fox pre-acquisizione della Disney stavano pensando ad una sorta di mega-crossover cinematografico con tutti i personaggi Marvel a loro disposizione.

Quest'idea è nata nel 2011, mentre si stava lavorando a X-Men - L'inizio (di cui abbiamo scoperto i piani originali del sequel qualche giorno fa), e la Fox ha commissionato la sceneggiatura a Zack Stentz il quale, oggi, svela il progetto ufficialmente durante un podcast con Kevin Smith senza divulgare, però, i dettagli.

"Io e il mio ex-partner, quando stavamo lavorando ad X-Men - L'inizio per la Fox, abbiamo iniziato a sviluppare un film segreto per loro" ha svelato Stentz "Non posso svelarvi la trama ma usava tutti i personaggi della Marvel che la Fox aveva in licenza a quel tempo, si parla del 2011. C'erano gli X-Men, c'erano i Fantastici Quattro. C'era Deadpool. C'era Daredevil. Daredevil era ancora in mano alla Fox a quei tempi. Paul Greengrass ha quasi finito per dirigerlo, il che sarebbe stato fico, ma aveva un altro progetto tra le mani a quel tempo. E' un progetto che è morto lì, ma è una sceneggiatura di cui vado molto fiero e sarebbe stata molto divertente da vedere".

Cosa ne pensate?