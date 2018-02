Fox Searchlight sta sviluppando il biopic sul creatore degli Hot Cheetos!

Fox Searchlight e il produttore DeVon Franklin hanno acquisito i diritti di, un film biografico sul creatore dei Flamin' Hot Cheetos.

Flamin 'Hot seguirà l'incredibile ascesa dell'attuale executive di Frito-Lays, Richard Montanez. Nato in Messico e figlio di un immigrato, Montanez ha iniziato la sua vita in America raccogliendo uva con la sua famiglia nelle zone rurali vicino all'Ontario, in California. A causa delle difficoltà con l'apprendimento dell'inglese, Richard abbandonò la scuola superiore e andò a lavorare come custode per lo stabilimento di Rancho Cucamonga di Frito-Lay.

A seguito di un discorso motivazionale del presidente della Frito-Lay, Montanez ha preso l'iniziativa e ha deciso così di sviluppare un'idea per quello che sarebbe poi diventato i prodotto Hot Cheeto della Flamin. Montanez ha infatti fuso la popolare merenda Cheeto, con i sapori speziati dei piatti di mais preparati dai venditori ambulanti messicani (chiamati elote).

Questa mossa ha spinto Montanez verso la posizione lavorativa superiore, quella di EVP alle vendite multiculturali alla PepsiCo. Montanez ha quindi usato la sua esperienza per aiutare a creare prodotti e promozioni per Taco Bell e KFC, entrambi sotto l'etichetta PepsiCo. Oltre al suo lavoro aziendale, Montanez è stato attivo nel fornire borse di studio e beni di prima necessità ad altri giovani latini nel tentativo di contribuire a fornire loro l'opportunità di avere successo.

Variety ha riportato la notizia che Fox Searchlight ha comprato i diritti di Flamin 'Hot e sta ora sviluppando il progetto con il produttore DeVon Franklin.

In questo clima così teso, è importante dare spazio alle storie di persone di etnie culturali minori che, grazie alla passione e all'impegno riescono a scalare le vette degli ambienti lavorativi dei quali fanno parte.