Fox Searchlight e Guillermo Del Toro insieme per una nuova etichetta horror/sci-fi

Il regista dietro ae il premio Oscar La forma dell'Acqua , collaborerà connella produzione di una nuova serie di pellicole.

L'annuncio è stato dato da Stephen Gilula e Nancy Utley, presidenti della Fox Searchlight: Guillermo Del Toro produrrà, scriverà e/o dirigerà delle pellicole in live-action per lo studio in esclusiva.

La Fox Searchlight lancerà sul mercato - presto - una nuova etichetta ancora senza nome che produrrà film di genere horror, sci-fi e fantasy, inclusi i progetti di Del Toro. Tutte le pellicole saranno finanziate, promosse e distribuite dalla Fox Searchlight.

"Per molto tempo, ho sperato di trovare un ambiente in cui poter distribuire, coltivare e produrre nuovi film di genere. Nella Fox Searchlight, ho trovato una vera casa per la produzione di pellicole in live-action: una partnership basata sul duro lavoro, sulla comprensione reciproca e, soprattutto, sulla fiducia. Dopo la meravigliosa esperienza che ho avuto con Fox Searchlight su The Shape of Water, sono onorato di avere l'opportunità di continuare questo rapporto di lavoro. Sono più che grato a Nancy, Steve, David e Matthew per la loro fiducia che ripongono in me e per essersi uniti a me in questa avventura" ha spiegato Del Toro.

Il primo progetto sarà Antlers, storia di un insegnate di scuola elementare che prende sotto la sua ala protettiva uno studente problematico, la cui famiglia nasconde un segreto misterioso. Il film è diretto da Scott Cooper da una sceneggiatura firmata da Henry Chaisson e Nick Antosca. Del Toro produrrà insieme a David Goyer e a J. Miles Dale.