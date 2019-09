The French Dispatch: Fox Searchlight distribuirà il film di Wes Anderson nel 2020

Dopo Jojo Rabbit di Taika Waititi e Nightmare Alley di Guillermo del Toro, Fox Searchlight ha acquisito i diritti di un altro dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. Stiamo parlando di The French Dispatch, la nuova pellicola di Wes Anderson in arrivo nel 2020.

Descritto come "una lettera d'amore ai giornalisti ambientata in un avamposto di un giornale americano in una città immaginaria francese del 20° secolo", il film prodotto da Anderson insieme a Indian Paintbrush porterà in vita una collezione di storie pubblicate dalla rivista The French Dispatch.

Il cast del film sarà composto da Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson e l'immancabile Bill Murray. Come potete notare, almeno per il momento, non sono presenti nomi alcuni dei nomi anticipati nei mesi scorsi come Saoirse Ronan e Kate Winslet.

Fox Searchlight, ora proprietà della Disney grazie all'acquisizione della 20th Century Fox, ha già collaborato con il regista per The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, Il Treno per il Darjeeling e il recente L'isola dei cani.

"Siamo entusiasti di tornare nell'inconfondibile e del tutto originale mondo di Wes Anderson" hanno dichiarato Steve Gilula e Nancy Utley, presidente di Fox Searchlight Pictures. "Le nostre passate collaborazioni con Wes sono state eccezionali e non vediamo l'ora di tornare a lavorare con lui e con il team di Indian Paintbrush su The Franch Dispatch."