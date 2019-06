La Fox promette tanta oscurità in X-Men: Dark Phoenix con due nuovi spot promozionali

La 20th Century Fox ha appena pubblicato due nuovi spot promozionali per X-Men: Dark Phoenix, l'ultimo capitolo della saga cinematografica dei mutanti della Marvel.

Nei filmati, che potete come sempre visionare comodamente in calce all'articolo, viene sottolineata l'oscurità degli X-Men, partendo da X-Men: First Class: del resto la storia Marvel Comics nota come Saga della Fenice Nera è già apparsa sullo schermo, con X-Men: Conflitto Finale, ma Dark Phoenix porterà a compimento la storia (ri)iniziata proprio con il film di Matthew Vaughn, ambientato negli anni '60.

X-Men: Dark Phoenix è la storia di uno dei personaggi più amati degli X-Men, Jean Gray, mentre si evolve nell'iconica Fenice Nera: durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene colpita da una forza cosmica che la trasforma nella più potente mutante della Terra. Lottando con questo potere sempre più instabile e con i suoi demoni personali, Jean perde il controllo facendo a pezzi la famiglia X-Men e minacciando di distruggere il tessuto stesso del pianeta.

Il film è stato concepito come il più intenso ed emozionante mai realizzato per la saga, vero e proprio culmine di 20 anni di film di X-Men, con la famiglia di mutanti che conosciamo che dovrà affrontare il suo nemico più devastante: Jean.

Dark Phoenix arriverà in Italia dal prossimo 6 giugno.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva con Nicholas Hoult. Secondo delle dichiarazioni del regista Simon Kinberg, inoltre, Dark Phoenix sarà collegato a X-Men: Giorni di un Futuro Passato, uno dei capitoli più amati della saga.