Fox presenta Dark Phoenix al CineEurope, conferma i piani per Gambit

La Twentieth Century Fox, dopo Deadpool 2 arrivato nei cinema un mese fa, se ne starà 'fuori' dal campo dei cinefumetti per un bel po' di mesi. Infatti il prossimo cinecomic in arrivo da parte dello studio sarà X-Men: Dark Phoenix (o solo Dark Phoenix, a quanto pare).

Previsto inizialmente per questo novembre, il film scritto e diretto da Simon Kinberg è stato posticipato direttamente a febbraio 2019. Nonostante non dovremmo vedere nulla della pellicola per un paio di mesi, la Fox ha deciso di mostrare un primo trailer della pellicola al CineEurope. Secondo le fonti, il pubblico avrebbe reagito bene al primo teaser e sarebbe "meglio di quanto la gente si aspetti".

Non c'è al momento una descrizione del filmato mostrato ma sembra che X-Men: Dark Phoenix, almeno nel marketing, punterà molto più su un tono leggero e meno sul dark che ha pervaso i precedenti episodi e la loro promozione.

In una nota a margine, la Fox ha confermato che New Mutants, il film diretto da Josh Boone e inizialmente previsto per lo scorso aprile, arriverà nei cinema ad agosto 2019 e che lo studio sta sviluppando attivamente la pellicola stand-alone dedicata a Gambit, con protagonista Channing Tatum, e prevista nei cinema a giugno 2019.