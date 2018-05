Fox manda inviti speciali ai fan per la proiezione anticipata di Deadpool 2

La maggior parte del pubblico sta aspettando con ansia l'arrivo di Deadpool 2 al cinema nel sequel del film di Tim Miller, sostituito alla regia da David Leitch. Per l'occasione la Fox ha inviato alcuni inviti a fortunati spettatori che potranno godersi lo spettacolo una settimana prima. Nel film, Ryan Reynolds torna nel ruolo del protagonista.

Dopo essere sopravvissuto ad un attacco quasi fatale, uno chef sfortunato lotta per realizzare il suo sogno di diventare il barista più hot di Mayberry combattendo per non perdere il senso del gusto. Cercando di riconquistare l'entusiasmo per la vita e un flusso canalizzatore, Wade dovrà vedersela coi ninja, la yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, in un viaggio intorno al mondo che lo porterà a scoprire il valore della famiglia e dell'amicizia.

Nel cast di Deadpool 2, insieme a Ryan Reynolds, troviamo Zazie Beetz, Josh Brolin, Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Morena Baccarin e Brianna Hildebrand.

Deadpool 2, sequel di Deadpool, uscirà nelle sale il primo giugno 2018 e racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle forze, che in seguito ad un incredibile incidente, acquisisce il potere del Fattore Rigenerante per poter abbracciare una nuova identità.

Siete pronti per tornare a ridere delle battute del personaggio dei fumetti più esilarante di sempre?