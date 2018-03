Fox distribuisce immagini esclusive di L'isola dei cani di Wes Anderson

Fox Searchlight ha diffuso in esclusiva per ComingSoon.net una serie di nuove foto del film in stop-motion di, prevista nelle sale Italiane dal prossimo 17 maggio.è il secondo film in stop-motion di Anderson, dopo il successo di, uscito nel 2009 e nominato a due premi Oscar.

Guarda qui le nuove foto del film di Wes Anderson. L'isola dei cani racconta la storia di Atari Kobayashi, un ragazzino dodicenne che nel 2037 parte per l'isola dei cani, luogo pieno di rifiuti dove vengono messi in quarantena. Atari è alla ricerca del suo cane Spots e per riuscire in questa missione riceverà l'aiuto degli altri cani dell'isola che cercheranno di proteggerlo dalle autorità, intenzionate a riportarlo indietro.

Prodotto da Indian Paintbrush, il ricco cast vocale originale di L'isola dei cani comprende nomi del calibro di F. Murray Abraham, Bob Balaban, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Bill Murray, Edward Norton, Yoko Ono e Liev Schreiber.

Dopo l'importante collaborazione in Grand Budapest Hotel, Scott Rudin, Steven Rales e Jeremy Dawson tornano a produrre insieme con lo stesso Wes Anderson. La sceneggiatura è stata scritta da Wes Anderson su un soggetto dello stesso Anderson, scritto con Roman Coppola, Jason Schwartzman e Kunichi Nomura.

Fox Searchlight distribuirà il film, in collaborazione con Indian Paintbrush. Per Wes Anderson si tratta del nono film in carriera, a quattro anni di distanza dal suo ultimo lungometraggio, Grand Budapest Hotel.

In carriera ha sinora ottenuto sei nomination al premio Oscar: una per I Tenenbaum, una per Fantastic Mr. Fox, una per Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore e tre per Grand Budapest Hotel, grazie al quale ha vinto l'Orso d'argento per il miglior regista e il gran premio della giuria al Festival di Berlino, oltre ad un BAFTA, un David di Donatello e un Golden Globe.