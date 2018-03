Fox acquisisce i diritti di The Epoch Index: produce Matt Reeves, alla regia Brad Peyton

Fox ha acquisito i diritti per trasporre sul grande schermo il racconto breve di Christian Cantrell,, secondo quanto riporta Deadline. Il film, basato sulla storia di Cantrell verrà diretto da, regista disi occuperà della sceneggiatura e Matt Reeves produrrà il film.

Amazon descrive la storia di The Epoch Index con protagonista Quinn Mitchell. Spia, analista per la CIA, moglie e madre, Quinn dopo una lunga serie di lotte e fallimenti professionali, Quinn spera di trovare la redenzione nel suo ultimo incarico: una serie di bizzarri omicidi, dove le vittime vengono trovate con numeri a tre cifre tatuati, bruciati o incisi nella carne. Mentre Quinn insegue l'assassino in tutto il mondo, le loro vite s'intersecano in un modo in cui nessuno dei due poteva prevedere".

The Epoch Index è stato pubblicato nel 2010 e ora si appresta a diventare un progetto cinematografico. Brad Peyton ha diretto sinora cinque film, tra cui San Andreas con protagonista Dwayne Johnson, col quale aveva già lavorato in Viaggio nell'isola misteriosa. Negli ultimi anni ha girato Incarnate - Non potrai nasconderti e soprattutto Rampage - Furia animale, pellicola che arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 maggio e che vedrà nel cast nuovamente Dwayne Johnson, insieme a Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello e Jeffrey Dean Morgan.

Matt Reeves è tra i più noti produttori e registi cinematografici statunitensi e all'attivo, dietro la macchina da presa, ha titoli del calibro di Cloverfield (2008), Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014) e The War - Il pianeta delle scimmie (2017). L'anno scorso è stato scelto come regista di The Batman, in sostituzione di Ben Affleck, reboot del DC Extended Universe.