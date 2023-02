Four Letters of Love, Helena Bonham Carter e Pierce Brosnan protagonisti del film

Saranno Pierce Brosnan e Helena Bonham Carter i protagonisti dell'adattamento cinematografico del romanzo Four Letters, molto conosciuto in Irlanda. Il film s'intitolerà Four Letters of Love e adatterà il best seller di Niall Williams, come riporta Variety in queste ore insieme ad alcuni dettagli che riguardano il progetto.

In Four Letters of Love Brosnan e Bonham Carter - che nelle ultime ore ha espresso un'opinione scioccante su The Crown - interpreteranno due genitori di due ragazzi che si amano follemente, interpretati da Fionn O'Shea e Ann Skelly.

La regia è stata affidata a Polly Steele e le riprese inizieranno nel mese corrente in Irlanda del Nord e poi in Irlanda.



Ecco la prima sinossi pubblicata da Variety:"Nicholas Coughlan (O'Shea) e Isabel Gore (Skelly) sono destinati a stare insieme. La domanda è se lo scopriranno o meno. Così come il destino e il potere del vero amore li uniscono, anche la vita minaccia di separarli". Il romanzo di Williams è stato pubblicato per la prima volta nel 1997 e tradotto in più di 30 lingue.



Debbie Gray, produttrice del film, ha dichiarato:"Sono entusiasta di portare sullo schermo questo bellissimo lavoro di Niall Williams, e della regista Polly Steele. Un pezzo fondamentale della letteratura irlandese".



Celebre per il ruolo di James Bond nella saga di 007, Pierce Brosnan non è rimasto colpito da No Time To Die; di recente ha affermato che il film di Fukunaga non l'ha convinto affatto.