Four Good Days, Mila Kunis quasi irriconoscibile al fianco di Glenn Close nel trailer

Visual Entertainment ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Four Good Days, nuovo dramma sulla tossicodipendenza che vedrà come protagoniste Glenn Close e Mila Kunis nei panni di una madre e una figlia alle prese con i quattro giorni più difficili della loro vita.

Ispirata a fatti realmente accaduti, la pellicola racconta la storia di Deb (Close), una madre intenta ad aiutare la figlia Molly (Kunis) nei giorni immediatamente successivi al trauma subito a causa di un violento abuso. Le due passeranno del tempo insieme dopo anni passati come estranee e questo porterà a galla le numerose ferite che entrambe si sono inferte nel tempo, ma offrirà loro anche l'opportunità di restaurare il complicato ma fondamentale amore che provano l'una per l'altra.

Il filmato, che potete visionare all'interno della notizia, mostra la scioccante trasformazione della Kunis: il suo viso è coperto di cicatrici e porta i cosiddetti "denti da metanfetamina".

"È davvero divertente fare qualcosa di così fuori dalla norma" aveva commentato la Kunis sul ruolo. "Quando trovi un addetto agli effetti speciali così bravo, che realizza dei denti da metanfetamina così belli, sembra strano da dire ma viene fuori qualcosa di divertente. Devi essere in grado di insegnare a te stessa di parlare con questa bocca, e non sembrare come se stessi balbettando. Quindi è stato molto divertente passeggiare per casa con questa strana bocca, e poi la sua fisicità."

Vi ricordiamo che Glenn Glose è stata da poco candidata come miglior attrice non protagonista ai Golden Globe 2021.