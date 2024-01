Fountain of Youth: John Krasinski e Natalie Portman nel nuovo film di Guy Ritchie!

Novità in arrivo in casa Apple Original Film. Dopo i buoni risultati conseguiti da "The Family Plan" con Mark Wahlberg, il sodalizio con Skydance continuerà nel segno di Guy Ritchie, in cabina di regia per un nuovo, interessante progetto.

Dopo The Covenant (qui la nostra recensione), il regista britannico dirigerà Natalie Portman e John Krasinski in Fountain of Youth. I due acclamati ed amati interpreti daranno volto ad una coppia di fratelli a quanto pare distanti ma riuniti da una rapina di dimensioni globali al fine di trovare la fonte dell'eterna giovinezza.

Per quanto le promesse possano sembrare ripetitive, quasi un cliché, la sceneggiatura avrebbe "lasciato senza fiato i dirigenti", lasciando intendere dunque intriganti risvolti di trama ed interessanti sviluppi dei personaggi, affidati a star di primissima categoria. Ritchie e Krasinski avevano adocchiato da tempo il lungometraggio, ma lo sciopero SAG-AFTRA è stato evidentemente d'intralcio. Tuttavia, con la conclusione della manifestazione, entrambi sono a bordo del progetto, insieme alla Portman (avete visto la reunion con Mark Hamill?), libera da altri impegni sul set. Nelle più rosee previsioni, le riprese verrebbero effettuate durante il primo trimestre di quest'anno.

Frutto di una partnership privilegiata tra Apple e Skydance Media, Fountain of Youth sarà prodotto da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance. Tripp Vinson produrrà attraverso la sua Vinson Films così come Project X Entertainment, con Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein che produrranno per la compagnia.

