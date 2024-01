Fountain of Youth, anche Domnhall Gleeson nel cast del film di Guy Ritchie!

Domnhall Gleeson farà parte di Fountain of Youth: l'attore si è unito al cast del film Apple diretto da Guy Ritchie su un soggetto di James Vanderbilt e prodotto da Skydance, Vinson Films e Project X Entertainment.

Nel cast di Fountain of Youth anche Natalie Portman e John Krasinski nel ruolo dei protagonisti, due fratelli distanti che si riuniscono in una rapina di dimensioni globali per trovare la mitologica Fontana dela Giovinezza. Dovranno usare la loro conoscenza della storia per seguire gli indizi che troveranno sul loro percorso, in un'avventura epica che cambierà le loro vite e potrebbe portarli verso l'immortalità. Tra i produttori del film di Ritchie David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per Skydance; Tripp Vinson per Vinson Films e Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein per Project X.

Fountain of Youth è una delle priorità di Skydance: alcune fonti affermano che la sceneggiatura di Vanderbilt li abbia "lasciati a bocca aperta", ma prima di proseguire con la produzione del film lo studio aveva bisogno della giusta squadra di talenti. Ritchie aveva notato il progetto già in primavera, ma le cose hanno subito un arresto a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori. Adesso le riprese sono programmate per i primi mesi del 2024. Fountain of Youth arriva dopo il successo dell'ultimo film di Ritchie, The covenant (qui la nostra recensione). Non è ancora noto il ruolo di Gleeson, che recentemente è apparso nella serie The Patient accanto a Steve Carell, e in White House Plumbers nel ruolo di John Dean. Per il suo ruolo in The Patient Gleeson ha ricevuto due nomination ai Golden Globe e ai Critics Choice Award.