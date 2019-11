Nella foto di Zac Snyder un Ben Affleck-pipistrello come non l'avete mai visto

Zac Snyder sta facendo molto parlare di se in questi giorni grazie alla Snydercut: sarà presto disponibile la versione uncut di Justice League contenente tantissime le scene inedite che trasformeranno completamente il film. Adesso, dopo una recente foto della Trinità, il regista avrebbe pubblicato un'altra foto inedita di Batman.

La foto è stat scattata durante lo scontro svoltosi in un magazzino tra gli scagnozzi di Lex Luthor e il vendicatore della notte, in missione per salvare "l'altra Martha", madre di Clark Kent.

L'immagine in bianco e nero fa venire in mente alcune delle più belle tavole che ritraggono il supereroe in azione: se ci fosse stato un baloon in alto contenente le classiche onomatopee da combattimento avremmo potuto decisamente scambiarla per un fumetto.

A vestire i panni dell'uomo pipistrello era ovviamente Ben Affleck, l'attore la cui controversa fama è basata proprio sull'apparente flop dei film che lo vedono protagonista. Dopo Dawn of Justice, Affleck ha indossato la maschera a punta anche in Justice League e Suicide Squad, ma adesso il testimone è passato a Robert Pattinson, protagonista nel prossimo film di Matt Reeves The Batman.

La scelta dell'ex beniamino di Twilight ha destato non poco stupore all'inizio, salvo incontrare il plauso del pubblico, se temete di aver perso qualcosa, passate dal nostro approfondimento su tutto ciò che c'è da sapere sul cast di The Batman.