Foto e video spoilerosi dal set del film dedicato al Joker

Continuano le riprese del film dedicato al personaggio del Joker, arcinemico di Batman nei fumetti della DC. Il film è diretto da Todd Phillips e vede l'attore Joaquin Phoenix come protagonista. Le foto e i video dal set che vi proponiamo oggi sono... piuttosto spoilerosi.

ATTENZIONE! SPOILER!

Le prime foto mostrano il Joker di Joaquin Phoenix arrestato e sul sedile posteriore dell'auto della polizia. A quanto pare, il personaggio scatenerà una vera e propria rivolta con numerose persone - vestite da clown - compiere azioni molto violente. Ad esempio, una comparsa aveva il volto coperto dalla maschera di un pagliaccio e andava in giro con una mazza da baseball! Non è chiaro se questo sarà o meno il finale del film, con il Joker arrestato, ma potete trovare le foto qui sotto.

Il video in calce, invece, mostra... la Batmobile! A quanto pare, la Batmobile - il cui design ricorda quello della serie tv anni '60 - è stata avvistata sul set della pellicola. Non è chiaro come sarà impiegata, però. Sappiamo che il film dovrebbe essere una sorta di storia alla Elseworld, quindi non in continuity, ed è probabile che nell'universo della pellicola Bruce Wayne diventi Batman senza che i suoi genitori muoiano... oppure sarà Thomas Wayne a diventare l'Uomo Pipistrello? O la Batmobile apparirà alla fine del film, con il Pipistrello pronto ad acciuffare, magari, il Joker fuggito dalla prigione? Chissà...