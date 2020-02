Foto e video dal set di The Batman, ecco il Cavaliere Oscuro in sella alla bat-moto!

Fermi tutti, finalmente possiamo dirlo: il Batman che vedremo nel The Batman di Matt Reeves si è mostrato ai fan nella sua interezza, dopo mesi di elucubrazioni e ipotesi su quale potesse essere l'aspetto dell'armatura che vedremo indossare a Robert Pattinson.

Certo, qualcosina si era già visto dai camera test che per la prima volta ci avevano mostrato l'aspetto di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, ma insomma, si trattava ovviamente di qualcosa di provvisorio e che comunque non ci svelava del tutto l'armatura del nuovo giustiziere mascherato di Gotham.

Nelle nuove foto provenienti direttamente dal set del film di Matt Reeves vediamo invece finalmente un Batman ben visibile: ad indossare l'armatura del Cavaliere Oscuro è in questo caso la controfigura di Robert Pattinson, ma tanto basta per svelarci l'aspetto del nuovo attesissimo Batman cinematografico, che in queste foto vediamo in sella alla fida bat-moto, la stessa che vediamo 'sfrecciare' sotto la pioggia in un video girato durante le riprese.

Le foto in questione sembrano comunque smentire l'ipotesi rafforzata da altre foto 'rubate' dal set di The Batman, che lasciavano in vita l'idea che il nuovo costume del nostro eroe potesse essere grigio e blu come quello iconico dei fumetti anni '40. Delle nuove foto di The Batman, inoltre, ci hanno mostrato una location a tema Halloween.