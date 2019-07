Prima foto ufficiale di Uncut Gems, la miglior prova di Adam Sandler da Ubriaco d'Amore

Ogni cinefilo che si rispetti sa che, quando non è impegnato in commedie più o meno buone (o in altre più o meno pessime), Adam Sandler è in grado di ottime performance in ottimi film, ed è proprio così che Uncut Gems è stato presentato nel corso di una recente intervista.

Il nuovo film di Josh e Benny Safdie dopo il successo internazionale di Good Time darà infatti a Sandler un succoso ruolo da protagonista, che secondo il direttore artistico del TIFF Cameron Bailey farà la gioia di critici e cinefili.

"E' probabilmente il film più 'Safdie Bros' che abbiate mai visto, si muove ad un ritmo incessante e vertiginoso ed è esaltante da guardare. Adam Sandler offre la sua miglior performance da Ubriaco d'Amore."

Ad oggi la miglior prova dell'attore dopo il film di Paul Thomas Anderson è considerata quella vista nel 2017 in The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, altro film di Sandler in collaborazione con Netflix (che distribuirà Uncut Gems fuori dal Nord America, Italia compresa): voi avete visto i due film in questione? Secondo voi Sandler riuscirà a superarsi? Quali aspettative avete per il suo nuovo progetto? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

In calce all'articolo potete trovare la prima foto ufficiale di Uncut Gems, la cui data di uscita fuori dal Toronto Film Festival non è ancora stata comunicata.

Il film è descritto come un thriller poliziesco incentrato su Howard Ratner (Sandler), un carismatico gioielliere di New York che a causa di una sconsiderata scommessa finisce col perdere tutto quello che ha, e dovrà trovare un modo per riprenderselo.

Uncut Gems è prodotto da Martin Scorsese e vedrà nel cast anche Idina Menzel.



Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Murder Mystery, l'ultimo film dell'accoppiata Netflix-Sandler.