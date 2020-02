Prima foto ufficiale bootleg di Nicolas Cage in Wally's Wonderland di Kevin Lewis

È grazie a una rivista che sta girando nel mercato della Berlinale 2020 che possiamo mostrarvi la prima immagine ufficiale (in versione bootleg) di Nicolas Cage nell'annunciato Wally's Wonderland di Kevin Lewis, uno degli horror indipendenti più interessanti in arrivo nel corso dell'ano.

Nicolas Cage interpreta nel film un bidello, costretto a passare la notte in un contorto parco divertimenti all'interno del quale finisce per vivere un vero e proprio incubo. Man mano che i minacciosi personaggi animatronic prendono vita, il bidello dovrà farsi strada per sopravvivere sino al mattino ed uscire indenne dal parco. Jeremy Davis e Danny Roth produrranno il film insieme a Nicolas Cage e Mike Nilon.



Il film ha già cominciato la produzione ad Atlanta, in Georgia, dove stanno continuando le riprese. Foresight gestirà le vendite in tutto il mondo:"Per me c'è sempre stato un solo attore che poteva far funzionare questo film", ha spiegato in precedenza il regista Kevin Lewis: "E quell'attore è Nic Cage. Sono entusiasta di lavorare con lui e non vedo l'ora di vederlo affrontare Wally e la sua banda di disadattati psicopatici".



Rivedremo prossimamente Nicolas Cage anche in Primal e nel thriller gotico Grand Isle, che sarà distribuito da Screen Media. Recentemente l'interprete ha raccontato di quando lanciò la carriera di Johnny Depp ed è comparso nel primo trailer di Primal, tra un killer e un giaguaro. Sarebbe inoltre in arrivo un remake di Face/Off, celebre thriller con protagonisti John Travolta e proprio Cage.