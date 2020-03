Nella foto di Stephen King IT offre palloncini rossi e... Carta igienica!

Stare al passo coi tempi è una cosa che tocca a tutti, buoni e cattivi, se non si vuol finire dimenticati: in un momento di crisi come questo, dunque, anche un personaggio terrificante come IT deve aggiornare i suoi metodi per attirare a sé le ignare prede.

Ricorderete tutti la scena iniziale del romanzo di King, con il piccolo Georgie Denbrough attirato dall'infernale Pennywise grazie all'aiuto della barchetta di carta che il ragazzino stava inseguendo: beh, anche in questo caso la carta c'entra qualcosa, ma in una forma decisamente diversa.

Nella foto pubblicata da Stephen King su Twitter, infatti, si vede il classico tombino con annesso palloncino rosso e... Un rotolo di carta igienica! Che dire: IT avrà sicuramente seguito le cronache di queste ultime settimane, e la corsa degli americani ad accaparrarsi quanti più rotoli di toilet paper possibile in vista della quarantena gli avrà fornito un ottimo spunto per trovare nuove prede.

Ironia, quella dello scrittore del Maine, che è stata decisamente ben accolta da tutti i suoi fan: nei commenti alla foto è infatti facile vedere come tutti abbiano apprezzato l'ennesimo colpo di genio di King, dissacrante ed ironico anche nel descrivere una situazione tragica come quella in cui versa il mondo intero.

A tal proposito, recentemente la protagonista di IT: Capitolo Due ci ha mostrato come vive la sua quarantena; proprio Stephen King, invece, è protagonista di una clip contenente il suo cameo in IT: Capitolo Due.