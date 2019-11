Le foto dal set de Gli Eterni rivelano l'armatura di Black Knight

Le riprese de Gli Eterni, nuovo film Marvel Studios che come sappiamo farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sono attualmente in corso, e ovviamente iniziano a trapelare le prime foto dal set.

Dopo quelle relative a Thena e Sersi, personaggi interpretati rispettivamente da Angelina Jolie e Gemma Chan, adesso - come potete vedere in calce all'articolo - è emerso un nuovo scatto che sembrerebbe aver immortalato per la prima volta l'armatura di Black Knight, nuovo supereroe che avrà il volto di Kit Harington, ex stella di Game of Thrones.

Tra i prossimi progetti dei Marvel Studios vi ricordiamo Black Widow (1 maggio 2020), The Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), What If ...? (estate 2021), Occhio di Falco (autunno 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

Il programma della Fase 5, la cui unica data di uscita è oggi quella di Black Panther 2 (6 maggio 2022), include anche Blade, Ms. Marvel, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Moon Knight, She -Hulk, un misterioso film incrociato con Spider-Man e Ant-Man 3.