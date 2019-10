Una foto inedita del Joker di Jared Leto dal set di Suicide Squad

Pochi minuti fa il regista e sceneggiatore David Ayer ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Instagram una foto inedita di Jared Leto nei panni di Joker.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine risale ad uno dei primi servizi fotografici del personaggio, quando ancora l'autore e il suo attore stavano lavorando alla creazione di questa versione da re del crimine punk dell'iconico villain: sul viso di Leto si possono notare tatuaggi aggiuntivi inediti che poi sono stati eliminati nel corso del processo di caratterizzazione del personaggio.

Da notare soprattutto il tatuaggio con le lettere Hahaha al posto delle sopracciglia, una scelta interessante che però poi è stata abbandonata durante le riprese.

Il primo Suicide Squad raccontava la storia di una squadra di supercriminali reclutati dal governo per una pericolosa missione operativa in cambio di uno sconto sulla pena ridotte. Il cast dell'ensemble includeva Will Smith nei panni di Deadshot, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn e Jared Leto in quelli di Joker.

James Gunn realizzerà nuova versione del film in The Suicide Squad, sequel/reboot da lui scritto e diretto: il gigantesco cast vanta la presenza di David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchiorre, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Olanda, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

Per altre informazioni vi rimandiamo alle prime foto dal set di The Suicide Squad; inoltre, proprio oggi James Gunn ha rivelato come mai Joker non tornerà nel suo film. Joker, lo ricordiamo, non sarà neppure in Birds of Prey, prossimo capitolo della DC Films in uscita a febbraio 2020 e incentrato sulla Harley Quinn di Margot Robbie.