'Mi facevano foto sotto la gonna': Emma Watson contro il comportamento dei paparazzi

Emma Watson ha conosciuto una grande popolarità sin dalla più tenera età grazie al ruolo di Hermione nella saga cinematografica di Harry Potter, potendo godere di tutti i vantaggi del caso ma, allo stesso tempo, essendo costretta ad affrontare l’assalto dei paparazzi, a volte persino al limite della molestia.

Dopo aver riportato le parole di Natalie Portman a proposito delle attenzioni sessuali indesiderate che l’attenzione pubblica comporta, ricondividiamo le accuse dal tenore simile portate avanti dall’interprete di Piccole Donne che ha ricordato l’incresciosa trappola messa in atto dai paparazzi nel giorno del suo diciottesimo compleanno per pubblicare foto il più possibile morbose e scandalose sui tabloid.

L’attrice ha raccontato: “Ricordo al mio diciottesimo compleanno che quando sono uscita dalla mia festa i fotografi erano sdraiati sul pavimento e hanno cominciato a fotografarmi sotto la gonna con le foto che sono state pubblicate sulla prima pagine dei tabloid inglesi la mattina dopo”.

Il fatto che le due co-star della Watson non abbiano mai dovuto subire un trattamento tanto invadente e lesivo della privacy è, chiaramente un segno di come la sessualizzazione delle attrici, anche molto giovani, sia un problema ancora tutt’altro che risolto.

La Watson ha quindi continuato a proposito dell’argomento, lasciano da parte i paparazzi: “Mi è anche capitato di essere schiaffeggiata sul sedere mentre uscivo da una stanza. Mi è capitato di avere paura mentre tornavo a casa e ho avuto persone che mi seguivano. Non parlo molto di queste esperienze, perché dette da me sembrerebbero una cosa enorme e non voglio che si parli di me. La maggior parte delle donne che conosco le ha vissute e ha vissuto di peggio… purtroppo è così”.

Una Emma Watson sempre attenta a denunciare le iniquità di genere e le difficoltà che una donna, e soprattutto una sotto i riflettori, è costretta a vivere quasi quotidianamente. A proposito dell’argomento vi lasciamo a un nostro articolo a proposito di Barbie e dell’utilità del suo femminismo.