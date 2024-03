Si, quello nella foto è davvero Pierce Brosnan: scoprite il nuovo film The Last Rifleman

Il grande Pierce Brosnan, mitico interprete della saga di 007 James Bond, esordirà fra pochissime settimane in Italia con il suo nuovo film The Last Rifleman - Ritorno in Normandia, film Sky Original in arrivò in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW a partire dal 23 marzo.

Ispirato a fatti realmente accaduti, The Last Rifleman - Ritorno in Normandia racconta l’emozionante e commovente storia di Artie Crawford (interpretato da un camaleontico e quasi irriconoscibile Pierce Brosnan), un veterano della Seconda Guerra Mondiale che vive in una casa di riposo nell'Irlanda del Nord e che ha appena perso la moglie: nel 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia, Artie decide di fuggire di nascosto dalla casa di riposo e di intraprendere un lungo viaggio verso la Francia per dare l’ultimo saluto al suo migliore amico scomparso in battaglia, e nel corso del suo viaggio scoprirà che non è mai troppo tardi per affrontare i fantasmi del passato ma anche che non è mai troppo presto per iniziare un'avventura.

The Last Rifleman - Ritorno in Normandia è scritto da Kevin Fitzpatrick e diretto da Terry Loane, con un cast che include anche John Amos, Clemence Poésy e Jürgen Prochnow. Lo ricordiamo, il film sarà disponibile dal 23 marzo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW (qui potete consultare l'elenco completo di tutti i film in uscita su Sky e NOW a marzo).

