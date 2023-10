Questo nella foto è il cast della versione USA de Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki

Il ragazzo e L'airone è uno dei film più attesi di tutti i tempi, e per questo motivo GKids, che distribuirà il nuovo capolavoro di Hayao Miyazaki in Nord-America, non ha lesinato sul cast di doppiatori.

In queste ore, infatti, è stato annunciato che la versione in lingua inglese de Il ragazzo e L'airone avrà per protagonisti Christian Bale, Florence Pugh e Robert Pattinson: Bale darà la voce al padre del protagonista, un ragazzo in lutto per la morte di sua madre, mentre Pattinson sarà l'airone magico citato nel titolo e Florence Pugh darà la voce al personaggio di Kiriko. Ma non è finita certo qui, dato che l'elenco del cast ufficiale include anche Willem Dafoe nel ruolo del Nobile Pellicano, Mark Hamill nel ruolo del prozio del protagonista, Karen Fukuara nel ruolo di Lady Himi e Dave Bautista nei panni del Re dei Parrocchetti. Inoltre, nel film ci saranno anche Mamoudou Athie, Tony Revolori e Dan Stevens, a dare la voce ai Parrocchetti.

Il ragazzo e l'airone godrà di anteprime speciali il 22 novembre prima di espandersi nei cinema USA e in Canada a partire dall'8 dicembre. In Italia, invece, il film sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale dall'1 gennaio con Lucky Red. Il lungometraggio animato, disegnato a mano, segna il ritorno del regista Hayao Miyazaki a 10 anni di distanza dal suo ultimo film, Si alza il vento.

Per altre novità, vi segnaliamo che a quanto pare Hayao Miyazaki ha già iniziato a lavorare ad un nuovo film.