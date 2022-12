La fortezza: Greg Nicotero di The Walking Dead firmerà il remake del cult di Michael Mann

In attesa del primo trailer di Ferrari, il suo prossimo film in uscita nel 2023, torniamo a parlare di Michael Mann intercettando l'annuncio del remake di uno dei suoi film più oscuri e sottovalutati: l'horror La fortezza.

Uscito originariamente nel 1983 dopo il successo di Strade Violente e basato sull'omonimo romanzo di F. Paul Wilson, il film godrà di un remake firmato Greg Nicotero, autore di The Walking Dead è che dirigerà questa nuova versione partendo dal libro originale. Ad annunciarlo lo stesso Wilson, che come potete vedere nel post in calce all'articolo è andato su Twitter per rivelare che, dopo una lunga serie di controversie legali, Nicotero si è assicurato i diritti sul romanzo. "2 giorni fa, dopo un anno e mezzo di battaglie avvocatesche tra l'acquirente e la mia quota all'ICM, ho firmato un accordo di opzione/acquisto con Greg Nicotero per il remake de La fortezza" scrive l'autore sulla sua pagina ufficiale. "Greg è un fan di lunga data del libro e ha le capacità per rifarne un degno adattamento". Al momento non sono state rivelate ulteriori informazioni, dunque rimanete sintonizzati.

Per chi non lo sapesse, La fortezza è ambientato nel 1941 e segue un reggimento di soldati tedeschi che si installa in un castello della Romania per adibirlo a fortezza: nel castello, però, abita un essere mostruoso che inizia a fare strage degli occupanti, e quelli che riescono a salvarsi faranno la conoscenza di un essere altrettanto misterioso ma benevolo che ingaggia una lotta senza quartiere con il mostro.

Il film originale diretto dall'autore di Miami Vice, grosso insuccesso all'uscita ma in grado di conquistarsi lo status di cult nel corso degli anni, vantava un cast ricchissimo composto da Scott Glenn, Gabriel Byrne, Jürgen Prochnow, Alberta Watson e Ian McKellen, con le musiche dei Tangerine Dream. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questo remake, dunque rimanete sintonizzati.