Quanto è forte Spider-Man? Vediamo il paragone con gli altri supereroi degli Avengers!

Spider-Man è senza dubbio uno dei supereroi Marvel più forti: ma chi uscirebbe vincitore da uno scontro tra il nostro arrampicamuri preferito e i suoi colleghi Avengers? Paragoni del genere sono sempre pericolosi e vanno affrontati con la massima cautela, vista la mancanza di prove concrete a sostenere questa o l'altra tesi.

Ricapitolando: i superpoteri del nostro Spider-Man includono forza, agilità e velocità proporzionali a quelle di un ragno, con la possibilità di scalare pareti e superfici verticali e di avvertire il pericolo tramite il senso di ragno, per non parlare delle tecnologie integrate nel costume ideato dai laboratori Stark (nella versione MCU).

Abilità che collocano il nostro tra gli Avengers più temibili: sempre restando in ottica MCU, dunque, ci risulta difficile credere che Peter possa aver problemi ad atterrare i vari Hawkeye, Ant-Man, Black Widow e così via.

Il discorso varia quando saliamo di livello: Captain America e Iron Man potrebbero dare al nostro eroe del filo da torcere, così come Hulk (penalizzato in termini di agilità, ma sfidiamo chiunque ad affrontare Bruce Banner al massimo della sua forza), Thor, Captain Marvel, Doctor Strange e, ovviamente, una Scarlet Witch considerata da molti, ad oggi, l'Avenger più forte in assoluto.

Indicare un vincitore sicuro in scontri del genere è un'impresa probabilmente impossibile: non crediamo di esagerare, però, nel dire che anche in questi ultimi casi si tratterebbe di scontri alla pari (per quanto le abilità di Strange e Wanda con la magia non ci lascino dormire sonni particolarmente tranquilli). E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Dei nuovi rumor, intanto, parlano del ritorno di Willem Dafoe in Spider-Man: No Way Home.