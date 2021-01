Più forte ragazzi: 5 curiosità sul film con Bud Spencer e Terence Hill

Questa sera Bud Spencer e Terence Hill tornano in tv con Più forte ragazzi, il film del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, in cui due piloti d'aerei decidono di aiutare un amico in difficoltà, truffando un'agenzia assicurativa. Scopriamo insieme 5 curiosità su questa pellicola.

Nel corso delle riprese Bud Spencer lasciò tutti di stucco quando improvvisamente si alzò in volo senza aver alcun brevetto per poterlo fare. L'attore realizzò un incredibile atterraggio a quaglia, dimostrando di possedere enormi capacità di volo. Solo nel 1975 avrebbe ottenuto il brevetto.

Queste è la prima volta in cui i due celebri attori si allontanano da toni di un film western per recitare in una commedia ad alta quota.

La versione originale del film dura 122 minuti ma, varie scene furono tagliate e così la versione Medusa di Più forte ragazzi dura 90 minuti circa.

. Il titolo del film è stato desunto dalla scena della scazzottata al bar in mezzo alla giungla, qui i due protagonisti vengono incitati a fare di più dall’uomo alla finestra che li guarda e poi dal pappagallo che ripete le sue stesse identiche parole.

Il film ha vinto il Nastro d'argento per la miglior colonna sonora composta da Oliver Onions.

