Molto forte, incredibilmente vicino: 5 curiosità sul film con Tom Hanks e Sandra Bullock

In occasione del ritorno in TV di Molto forte, incredibilmente vicino, il film drammatico con Tom Hanks e Sandra Bullock che esplora le conseguenze degli eventi dell'11 settembre 2001, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità sul dietro le quinte della pellicola.

Nel film, a un anno di distanza dal "giorno più brutto", il giovane Oskar Schell non si dà pace. Suo padre lo ha lasciato con una missione incompiuta, e dopo aver trovate una chiave e un nome ("Black") nell'armadio del genitore, Oskar decide di incontrare tutti i 472 Black di New York City per testare le loro serrature alla ricerca di un ultimo messaggio del padre.

Come sempre, potete trovare tutti i retroscena sul film qui sotto:

Sandra Bullock era davvero a New York l'11 settembre 2001 , e ha assistito all'attacco del secondo aereo in diretta insieme alla sua famiglia.

Pur di partecipare al film, Max von Sydow ha rifiutato il ruolo di Hal in Beginners (2010), parte assegnata in seguito a Christopher Plummer. I due attori furono entrambi candidati nella categoria di miglior attore non protagonista ai premi Oscar, con il premio che fu assegnato a Plummer.

Grazie alla nomination, Max Von Sydow è diventato il secondo attore più anziano di sempre ad essere candidato agli Oscar : Con 82 anni e 289 giorni, l'attore è secondo solo al record ottenuto da Hal Holbrook con Into the Wild (82 anni e 339 giorni).

Nel film sarebbe dovuto apparire anche James Gandolfini, ma la sua scena fu tagliata dopo le reazioni negative del pubblico durante un test screening.

, ma la sua scena fu tagliata dopo le reazioni negative del pubblico durante un test screening. Nel 2011 Viola Davis ha partecipato a due film candidati nella principale categoria degli Academy Award: questo e The Help.

