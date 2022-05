Da Molto forte, incredibilmente vicino a Finch: i 10 film più commoventi con Tom Hanks

Tom Hanks è senza ombra di dubbio uno degli interpreti più versatili della nostra epoca, lo dimostrano per lui le decine di film di ogni tipologia che riescono costantemente ad attirare l'ammirazione del pubblico e la critica. Ma tra i tanti, quali sono i più commoventi? Scopriamolo insieme!

Approfittando della messa in onda di questa sera di Molto forte, incredibilmente vicino, dedicato alla tragedia dell'11 settembre, passiamo in rassegna quelle che potremmo definire le pellicole più tristi in cui ha recitato il due volte Premio Oscar.

Sebbene spesso e volentieri abbia toni scanzonati, è impossibile non citare Forrest Gump in cui Tom Hanks veste i panni di un uomo che seppur dotato di un ritardo cognitivo, grazie a una serie di coincidenze favorevoli, diventa diretto testimone di importanti avvenimenti della storia statunitense. E poi come non parlare di Salvate il soldato Ryan, Cast Away e Il Miglio Verde che nonostante le diverse tematiche affrontare, riescono a puntare direttamente al cuore dello spettatore.

Tra i film più commoventi di Tom Hanks un posto d'onore spetta sicuramente a Philadelphia che, racconta la storia di un avvocato affetto da AIDS. Dolceamara è poi anche la narrazione di The Terminal in cui Viktor Navorski, un viaggiatore del paese immaginario di Krakozhia, resta bloccato per anni nell'aeroporto di New York.

Nella stessa lista inseriamo poi anche Captain Philips e il film targato Apple intitolato Finch mentre, assegniamo un posto d'onore a Toy Story 3 dove seppur prestando solo la sua voce, Tom Hanks ha commosso intere generazioni con il suo definitivo addio ad Andy.

Di recente tra l'altro, Tom Hanks ha stilato la lista dei suoi 3 film preferiti. Vista l'incredibile carriera, sarà stato davvero difficilissimo fare una scelta.