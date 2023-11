Quanto è forte al momento Captain Marvel? La situazione rispetto al resto del MCU

Ma quindi alla fine della fiera quanto è forte Captain Marvel adesso? Proviamo un attimo a capirlo assieme dopo gli eventi di The Marvels, ma vi avvertiamo del rischio spoiler sulle battute finali del film, perciò procedete consapevolmente.

Che la Captain Marvel di Brie Larson fosse uno dei personaggi più forti di tutto il Marvel Cinematic Universe era ovvio, e infatti era stata mandata in giro per lo spazio altrimenti avrebbe risolto ogni situazione problematica sulla Terra in un attimo.

The Marvels gioca sulla questione perché la villain, Dar-Benn, può assorbire con il bracciale i poteri sia di Carol che di Monica Rambeau, quindi resistendo bene ai loro attacchi (essendo comunque una Kree già di per sé più forte della media).

Ma il punto è proprio quello che succede una volta sconfitta Dar-Benn, cioè la promessa che Captain Marvel doveva mantenere con Hala e i Kree che aveva mandato in rovina dopo aver distrutto la suprema intelligenza: riattivare il loro sole. Se invece volete scoprire che universo è quello alla fine di The Marvels cliccate qua.

Carol arriva sul pianeta e in un attimo riesce a ridare vita a una stella morente riportandola alla sua forma originale. Ora, non staremo qui a fare distinguo tra il Sole di Hala e quello della Terra, ma è ovvio che il potere di riaccendere una stella di quel tipo è davvero enorme, ancora più forte probabilmente di quello che si era visto finora.

Monica lo dice a Carol che è in grado di fare cose mai viste, quindi è naturale pensare che dopo The Marvels il personaggio sia ancora più forte e consapevole di prima. Bisogna vedere come risolveranno la cosa quando dovrà fronteggiare nuove minacce.

E secondo voi Captain Marvel è diventata più forte? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a quando e come rivedremo Kamala e Monica dopo The Marvels.