Fortapàsc, come si chiama il libro da cui è tratto il film con Libero De Rienzo?

Il film Fortapàsc, diretto da Marco Risi, ripercorre la breve esistenza e la tragica scomparsa del giornalista Giancarlo Siani. Ad interpretare il reporter è stato Libero De Rienzo, anch’egli prematuramente scomparso nel 2021. Ma come si chiama il libro da cui è stata realizzata la pellicola?

Nel 2001 usciva nelle librerie L’abusivo, di Antonio Franchini, che racconta una storia realmente accaduta: Giancarlo Siani, giornalista ‘abusivo’ in quanto non aveva ancora ottenuto la tessera da reporter, era quello che oggi chiameremmo freelance, in lista d’attesa per l’assunzione al Mattino. La sua ascesa venne brutalmente interrotta nel settembre del 1985, quando il giovane 26enne fu ucciso con 10 colpi di pistola da alcuni esponenti della Camorra.

Nella trasposizione cinematografica del 2009, ad interpretare il giornalista troviamo un giovanissimo Libero De Rienzo (l’attore di Smetto Quando Voglio è morto nel 2021). Il film ripercorre fedelmente le vicende di Siani: occupandosi di cronaca nera e di omicidi di camorra, il giovane inizia ad indagare sulle alleanze dei camorristi annunziatesi e scopre vaste aree di corruzione e connivenze tra politici e criminalità organizzata.

Nonostante le numerose minacce della classe politica, Siani continua nella sua inchiesta e per questo verrà ucciso nel 1985. Fortapàsc ha ottenuto 3 David di Donatello, tra cui miglior attore protagonista. Se ve lo siete persi, qui trovate la nostra recensione di Fortapàsc.